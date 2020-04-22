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Almanya’dan getirilen 187 Türk vatandaşı Kütahya’da yurtlara yerleştirildi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Almanya’dan Türkiye’ye getirilen 187 Türk vatandaşı, Kütahya’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlara yerleştirildi.

2020-04-22 01:46:19 -
Almanya’dan getirilen 187 Türk vatandaşı Kütahya’da yurtlara yerleştirildi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Almanya’dan Türkiye’ye getirilen 187 Türk vatandaşı, Kütahya’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlara yerleştirildi.


Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 187 Türk vatandaşı, Almanya’nın Köln şehrinden kalkan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı’na getirildi. Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya şehir merkezine taşındı. Vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.


Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.

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