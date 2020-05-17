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Almanya'dan getirilen 157 kişi Kayseri'de karantinaya alındı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 Türk vatandaşı, Melikgazi öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 03:26:00 -
Almanya'dan getirilen 157 kişi Kayseri'de karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Almanya'da yaşayan 157 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi.

Saat 23.50 sıralarında Kayseri'ye inen uçaktaki yolcuların sağlık taraması yapıldı. Kafile, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Melikgazi öğrenci yurduna götürüldü.

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