Almanya'dan bomba Türkiye itirafı: Stratejik hata olur

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu koyma talebinin iyi bir fikir olmadığını ifade etti.

Bakan Maas yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye silah ambargosunu stratejik olarak doğru bulmuyorum. Doğru bir yol değil. Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den hava savunma sistemi alamadığı için kolayca Rusya’dan S-400 aldığını bir kez tecrübe ettik" ifadelerine yer verdi.