Almanya'dan binlerce kişiye çalışma vizesi!

Almanya, 2024'ün ilk yarısında 80 binden fazla yabancıya çalışma vizesi verdi. Bu sayının neredeyse yarısı, vasıflı elemanlardan oluşuyor. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 37 bin vasıflı işçiye vize verilmişti.

Almanya yılın ilk altı ayında 80 binden fazla yabancıya çalışma vizesi verdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, vize alanların yarıya yakını vasıflı elemanlardan oluştu. Geçen yılın aynı döneminde vasıflı işçilere yaklaşık 37 bin vize verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılının tamamında 157 bini aşkın çalışma amaçlı vize verdiği ve vize alanların 79 binini vasıflı işçilerin oluşturduğu kaydedildi.

Ancak işveren örgütlerine göre çalışma izni verilen yabancıların sayıları ihtiyacı karşılamaktan uzak. Önde gelen iş örgütleri, kalifiye eleman sıkıntısını göz önünde bulundurarak ülkeye iş gücü göçünün önünü açabilmek amacıyla yeni bir "karşılama kültürü" oluşturulması çağrısında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KALİFİYE İŞ GÜCÜ EKSİKLİĞİ

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian'a göre Almanya'ya gelmek isteyen kişilere, "Sizi burada, Almanya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" mesajı verilmeli. Adrian, yabancı iş gücü göçünün önünde başta zorlu vize süreci olmak üzere, konut ve çocuk bakımına uzanan bir dizi sorunlar bulunduğunu belirtti.

DIHK tarafından yapılan bir anket, şirketlerin yarısından fazlasının kalifiye iş gücü eksikliğini ticari bir risk olarak gördüğünü ortaya koydu.

Aynı şekilde, Alman Endüstri Birlikleri Başkanı Siegfried Russwurm da nitelikli iş gücü göçü ile ilgili iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu savundu. Konukseverlik kültürünün Alman büyükelçiliklerinden başlayarak sergilenmesi gerektiğini ifade eden Russwurm, "Almanca bilmeden de bir otomobil trafiğe kaydedilebilmeli" dedi.

FIRSAT KARTI

Almanya'da 2020 yılında kalifiye işçi göçünü teşvik etmek amacıyla Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası yürürlüğe girdi. Yasa çerçevesinde geçen yılın Kasım ayından itibaren reform niteliğindeki uygulamaların ilk kısmı yaşama geçirildi. Bu bağlamda "AB Mavi Kartı" ve vasıflı olduklarını belgeleyenler için basitleştirmeler devreye alındı.

Fırsat kartı olarak adlandırılan ve 1 Haziran'da uygulamaya konulan uygulamanın iş gücü göçüne etkisi ise henüz net olarak ortaya çakmadı.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, bugüne kadar Fırsat Kartı ile 200 kadar göçmen Almanya'ya geldi. Bu kartı edinebilmek için çalışılacak ülkede devlet tarafından tanınan en az iki yıllık mesleki eğitim veya buna karşılık gelen bir üniversite diplomasının yanı sıra Almanca veya İngilizce dil becerisi gibi şartlar aranıyor.

Fırsat Kartı için gerekli koşulları sağlayanlara, Almanya'ya gelmeleri ve kalıcı bir iş aramaları için bir yıl zaman tanınıyor. Mart ayından itibaren kalifiye ve mesleki deneyime sahip vasıflı işçiler denklik yaptırmadan da Almanya'ya gelip çalışabiliyorlar. Bu kişilerin yıllık brüt maaşının ise en az 40 bin 770 euro olması gerekiyor. Ancak işveren bir toplu sözleşmeye dahilse, toplu sözleşmeye uygun ücretlendirme de yeterli kabul ediliyor. (Sözcü)