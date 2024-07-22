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Dünya Almanya'dan Biden açıklaması
Dünya

Almanya'dan Biden açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-22 02:51:00 -
Almanya'dan Biden açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilme kararının takdiri hak ettiğini duyurdu.

Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, "Dostum Joe Biden ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik işbirliği sıkı, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Tekrar aday olmama kararı takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

 

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