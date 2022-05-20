Almanya'da Türk aile kabusu yaşadı! Evini basan Alman polisi öldüresiye dövüp eşinin başörtüsüne engel oldu
Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Erkan Küçük, evine giren Alman özel harekat polisi tarafından dakikalarca darbedilirken eşine de silah doğrultulup başörtü takmasına izin verilmedi.
Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Türk aile Alman polisinin ırkçı saldırısına maruz kaldı. Erkan Küçük'ü dakikalarca darbeden polisler ailenin evine girip Küçük'ün eşine de silah doğrultarak başörtüsü takmasına izin vermedi.
Almanya'da polis şiddeti mercek altında.Irkçılığın ve şiddetin son adresi Türklerin en yoğun yaşadığı Köln kenti oldu. 45 yaşındaki Erkan Küçük, aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi için aldığı oyuncak silah yüzünden az kalsın canından oluyordu.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Olay geçtiğimiz pazar günü Köln kentinde Küçük çiftinin evinde yaşandı.
Alman polisi dakikalarca darbetti
İddiaya göre, ihbar üzerine eve gelen Alman özel harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Erkan Küçük'ü eşinin önünde dakikalarca darp etti. Burnu kırılan ve görme kaybı yaşayan Erkan Küçük, darp sonrası konuşma güçlüğü de çekmeye başladı.
Polisler kendileriyle alay etti
Türk aile, köpeklerle eve giren 15 özel harekat polisinin genç adama şiddet uyguladıktan sonra kendileriyle alay ettiğini söyledi.
Silah doğrultup başörtüsüne engel oldular
Alman polisi, evde bulundukları süre boyunca 27 yaşındaki Büşra Küçük'e yakın mesafeden silah doğrulttu. Baskın esnasında ev kıyafetleriyle olan genç kadının başörtüsünü takmasına dahi izin verilmedi.
Türk Aile, şiddet kullanan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Almanya'da son 30 yılda 200'den fazla kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.