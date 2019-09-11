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Almanya'da resesyon riskine rağmen şirket iflasları azaldı

Ülkede yılın ilk yarısında 9 bin 604 işletme iflas açıkladı- İflaslar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azaldı

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:14
Almanya'da resesyon riskine rağmen şirket iflasları azaldı

BERLİN (AA) - Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomik gerilemeye rağmen iflas eden şirket sayısı bu yılın ilk yarısında azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın ilk 6 ayında 9 bin 604 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 düşüş kaydetti.

Almanya'da iflaslardan en çok bin 653 iflas davası ile toptan ve perakende sektörü etkilendi. Toptan ve perakendeyi, bin 586 iflas başvurusuyla inşaat ve bin 143 başvuruyla konaklama sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 10,2 milyar avro oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı döneminde 13,1 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:14
  1. Almanya
  2. iflas
  3. ilk yarıyıl

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