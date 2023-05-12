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Dünya Almanya'da PKK üyesine hapis
Dünya

Almanya'da PKK üyesine hapis

Yeniakit Publisher
2023-05-12 03:57:00 -
Almanya'da PKK üyesine hapis

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, 59 yaşındaki Abdullah Ö.'yü terör örgütü PKK üyeliğinden mahkum etti.

11 Nisan 2022 tarihinden bu yana Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın son duruşmasında karar çıktı.

Abdullah Ö., terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında, terör örgütü üyesinin, Ağustos 2019'dan bu yana Almanya'da PKK sorumlusu olduğuna, örgüt üyelerine talimat verdiğine işaret etti.

Terör örgütü için etkinlikler düzenlediğine ve Haziran 2020 ile Nisan 2021 arasında PKK için 900 bin avrodan fazla haraç topladığına vurgu yaptı.

Örgüt yapılanmasında yer aldığına da dikkat çekilen kararda, 11 Mayıs 2021'den bu yana tutuklu bulunan Abdullan Ö.'nün 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.
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Kaynak: TRTHABER

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