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Dünya Almanya’da Müslüman zulmü sürüyor!
Dünya

Almanya’da Müslüman zulmü sürüyor!

Almanya'daki Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde bir profesörün zulmü tepki çekti. Profesörün Müslüman bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle çevrimiçi yapılan sınavdan çıkardığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:56:00 -
Almanya’da Müslüman zulmü sürüyor!

Üniversitede Makine Mühendisliği eğitimi gören ve Kübra kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan öğrenci, 27 Ocak'ta meydana gelen olayda öğretmenin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini söyledi.

Söz konusu öğrenci, öğretmenine başörtüsünü dini nedenlerden dolayı taktığını söylemesine rağmen, profesörün başörtüsünü çıkarması konusunda ısrarcı olduğunu, bunu yapmadığı takdirde ise sınavda başarısız sayılacağını söylediğini aktardı.

Olayın duyulmasının ardından aynı üniversitede başka bir Müslüman öğrencinin de benzer bir sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Olaydan bir ay sonra üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, her iki öğrenciden de özür dilenerek, bu uygulamanın dolandırıcılığa karşı önlem almak ve kulaklıkla kopya çekme ihtimaline karşı yapılmak istendiği belirtildi.

Öğrencilerin okula davet edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, olayın incelendiği ve sonucun inceleme sonunda ayrıca duyurulacağı aktarıldı.

 

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