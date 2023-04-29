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Avrupa Almanya’da kurtların saldırısına karşı zirve
Avrupa

Almanya’da kurtların saldırısına karşı zirve

Yeniakit Publisher
2023-04-29 08:41:00 -
Almanya’da kurtların saldırısına karşı zirve

Almanya’nın kırsal kesimlerinde kurtların çiftlik hayvanlarına yönelik bir dizi ölümcül saldırı gerçekleştirmesinin ardından önlem alınması için acil toplantı düzenlendi.

Çiftçiler, yöneticiler ve politikacıların katıldığı toplantıda, kurt popülasyonunun kontrolden çıktığı öne sürüldü. Çiftçiler sendikası da AB hukuku kapsamında sıkı şekilde korunan kurtların ne zaman vurulabileceğine ilişkin kuralların gevşetilmesi çağrısında bulundu. Almanya, her biri 8 ila 12 hayvandan oluşan 200’e yakın kurt sürüsüne ev sahipliği yapıyor.

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