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Ekonomi Almanya'da işsizlik beklenenden fazla arttı
Ekonomi

Almanya'da işsizlik beklenenden fazla arttı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 14:34:00 -
Almanya'da işsizlik beklenenden fazla arttı

Almanya'da işsiz sayısı, durgun ekonominin iş gücü piyasasını olumsuz etkilemesiyle nisanda bir önceki aya göre 24 bin kişi arttı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin nisan ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 24 bin artarak 2 milyon 567 bine yükseldi. Ülkede yüzde 5,6'lık mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi. Piyasalarda işsiz sayısının 10 bin artması bekleniyordu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş gücü piyasasında bahar aylarında beklenen canlanmanın nisanda zayıf kalmaya devam ettiğini belirterek, "Ancak genel olarak iş gücü piyasası istikrarlı bir durumda." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da hükümet, işsizlik oranının 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 olacağını tahmin ediyor.

Bu arada, Alman ekonomisi, ilk çeyrekte teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu. Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme gösteremedi.
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