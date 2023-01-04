Almanya’da halk derdini açıkladı! Enflasyonla boğuşuyoruz

Almanya’da halkın en çok enflasyonun artmasından endişe duyduğu ve yeni yılda kendileri için en önemli konunun enflasyonla mücadele olduğu saptandı. Bild am Sonntag gazetesi adına Insa tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, Almanlarının yüzde 63’ünün kendileri için 2023 yılında en önemli konunun enflasyonla mücadele olduğu görüşünde birleştiği ortaya çıktı. Halkın yüzde 41’inin ‘Enflasyon artacak’, yüzde 37’sinin ‘aynı kalacak’ görüşünde olduğu saptandı. En önemli konular arasında yüzde 61’le ikinci sırada enerji güvenliği gelirken, halkın yüzde 54’ü için ödenebilir konut, emekli aylığı güvencesi ve yaşlı bakım gibi konuların öncelikli olduğu belirlendi. 18-29 yaş grubunun yüzde 41’i politikacıların emeklilik konusuna daha fazla ağırlık vermesini istediği, bu oranın 60-69 yaş grubunda yüzde 66’ya ulaştığı belirlendi.

Koalisyona şüpheyle bakıyorlar

İklim değişikliğiyle mücadele ancak 6’ncı sırada yer bulurken, geçen yılın en önemli konusu koronavirüsle mücadele en arka sıralara düştü. Ukrayna’ya daha fazla yardım yapılmasına Almanların yüzde 25’i destek verirken, terörle mücadelenin ciddiye alınmasını isteyenlerin oranı yüzde 34’te kaldı. Avrupa Birliği’nin (AB) güçlendirilmesini destekleyenlerin oranı ise yüzde 16’yı geçmedi. Aynı kamuoyu yoklamasında Almanların önemli bir bölümünün SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin bu yasama dönemi boyunca göreve devam etmesine şüpheyle baktığı saptanırken, ankete katılanların yüzde 40’ı “Bu üçlü koalisyon bozulur mu?” sorusuna “Evet”, yüzde 43’ü “Hayır”, yüzde 18’i de “Bilmiyorum” yanıtını verdi.