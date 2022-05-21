  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da fırtına ve su baskını! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Almanya'da fırtına ve su baskını! Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 00:32:00 -
Almanya'da fırtına ve su baskını! Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, özellikle Paderborn kentinde şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının camları kırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazıları ağır olmak üzere çeşitli şekillerde yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, Wittgert'te 38 yaşındaki kişinin aşırı yağışlar nedeniyle su basan evinin bodrum katında, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Oluşan yıkım sonrası hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay