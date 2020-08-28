Almanya’da Federal İş Mahkemesinin başörtülü öğretmenle ilgili kararı memnuniyetle karşılandı

BERLİN (AA) - ERBİL BAŞAY - Almanya’da Federal İş Mahkemesinin, başörtüsü taktığı gerekçesiyle öğretmenin çalışmasına izin verilmemesinin ayrımcılık olduğuna yönelik kararı, Müslüman dernekler ve ırkçılıkla mücadelede eden örgütlerce memnuniyetle karşılandı.

Almanya İslam Konseyi (İR) Başkanı Burhan Kesici, Berlin İslam Federasyonu (İF) Başkanı Murat Gül ile Irkçılığa karşı ve kadın haklarını savunma konusunda çalışmalar yürüten birçok örgütün bir araya geldiği "GegenBerufsverbot" adlı oluşumun Sözcüsü Miriam Aced, Federal İş Mahkemesinin dün verdiği kararı, AA muhabirine değerlendirdi.

İR Başkanı Kesici, kararın memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Bu karar, Berlin’deki Müslümanlar için büyük önem taşıyor." dedi.

Kesici, karardan sonra başörtülü öğretmenlerin Berlin’deki okullarda çalışma imkanı bulmalarını ve yıllardan beri karşı karşıya kaldıkları ayrımcı uygulamadan kurtulmalarını umut ettiğini söyledi.

Mahkemenin Berlin’de uzun süreden beri yürürlükte bulunan “Tarafsızlık Yasası"nı anayasaya aykırı olduğuna hükmettiğine işaret eden Kesici, “Bu yasa, hem hukukçular hem de toplumda tartışılıyordu. Çağa uygun bir yasa değil zaten. Berlin Eyalet İş Mahkemesi de daha önce yasanın anayasaya aykırı olduğu yönünde karar vermişti. Yüksek Mahkemenin bunu tescil etmesi bu açıdan da önemli." ifadesini kullandı.

Kesici, kararın Berlin eyalet hükümetince uygulanmasını talep ettiğini ve bunun takipçisi olacağını vurgulayarak, "Kamuda tüm alanlarda başörtülü çalışmak isteyen kadınların yolunu açmak gerekir. Başörtülü kadınların toplumdan dışlanmaması lazım." dedi.

- "Irkçılara verilen önemli bir cevap oldu"

İF Başkanı Gül, yıllardan beri öğretmen olan ve okullarda görev almak isteyen başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığın devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu karardan sonra adaletsizliğin ortadan kalkacağına inanıyorum. Kimsenin ırkından, dininden, renginden, inancından dolayı dışlanmaması lazım. Berlin’de birçok dinden ve ırktan kişi yaşıyor. Bu çoğulculuğun, devletin her kademesine yansıması lazım."

Berlin’de uzun zamandan beri öğretmen sıkıntısı çekildiğine işaret eden Gül, böyle bir sıkıntı yaşanırken sadece başörtüsü taktığı için öğretmenlerin işe alınmamasının anlamsız olduğunu kaydetti.

Yalnızca öğretmen olarak değil devletin diğer alanlarında da başörtülü kadınların işe alınması gerektiğine dikkati çeken Gül, “Polis, savcı, hakim gibi meslekler de başörtülü kadınlara açılmalı.” dedi.

Gül, kadın hakları açısından da mahkemenin verdiği kararın olumlu olduğunun altını çizdi.

Kararın, ülkede ırkçı söylemlerin ve özellikle başörtülü kadınların tahkir edilmesinin arttığı bir dönemde verildiğini ifade eden Gül, “Bu, ırkçılara verilen önemli bir cevap oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Kararın uygulanıp uygulanmayacağını takip edeceğiz"

GegenBerufsverbot adlı oluşumun Sözcüsü Miriam Aced de mahkemenin verdiği karara çok sevindiğini dile getirerek, "Bu karar, Müslüman kadınlar hatta tüm kadınlar için bir kazançtır. Çünkü din özgürlüğü, kişinin mesleğini seçme hakkı ve kadın erkek eşitliği gibi temel haklar Almanya’daki herkesi ilgilendiriyor." dedi.

Mahkemenin kararı açıklamasından sonra bu konudaki mücadelenin bitmediğini vurgulayan Aced, poliste ve yargıda çalışmak isteyen başörtülü kadınların da var olduğunu, onların da buralarda istihdam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aced, öncelikli olarak bu kararın uygulanıp uygulanmayacağını takip edeceklerinin altını çizdi.

Ayrımcılık nedeniyle mesleğini yapamayan başörtülü kadınların sayısının bilinmediğini ifade eden Aced, birçok kadının hukuki mücadele yoluna gitmeye cesaret edemediğine işaret etti.

Aced, ayrımcılığa uğradığını düşünen kadınlara ilgili mercilere şikayette bulunmaları çağrısında bulundu.

- Dava süreci



Berlin İş Mahkemesi 2018'de, söz konusu öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine karşı açtığı davayı, Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek reddetmişti.



Öğretmenin buna itiraz etmesi üzerine bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi, yerel iş mahkemesinin kararını haksız bulmuş ve mağdur öğretmene 5 bin 159 avro tazminat ödenmesine karar vermişti.

Mahkeme, Tarafsızlık Yasası'nın öğretmeni dini inancından dolayı dezavantajlı duruma düşürdüğüne hükmetmişti.



Berlin Eyalet Yönetimi, bunun üzerine davayı Federal İş Mahkemesine temyize götürmüştü.

Erfurt kentindeki Federal İş Mahkemesinde görülen temyiz davasında, dün açıklanan kararda, başörtüsü taktığı gerekçesiyle okulda çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığı belirtilerek, Eyalet İş Mahkemesinin kararı onandı.

Mahkeme, Berlin eyaletinde 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nda yer alan genel başörtüsü yasağının da anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Federal İş Mahkemesinin kararında, Anayasa Mahkemesinin 2015'te verdiği karara atıfta da bulunuldu.



Almanya Anayasa Mahkemesi, 2015'te iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş, bu kararda da "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmişti.