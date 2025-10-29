  • İSTANBUL
Almanya'da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi

Almanya’da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi

Almanya’da tüketicinin geleceğe dair umudu her geçen gün daha da dibe vuruyor. Kasım ayına girilirken özellikle gelir beklentilerindeki sert düşüş, ülkedeki güven endeksini adeta çökertti. Halkın alım gücünün eridiği, piyasalarda tedirginliğin arttığı belirtilirken, yönetimin sözde “istikrar” politikalarının da vatandaşı ikna edemediği görülüyor.

GfK pazar araştırma enstitüsü ve Nürnberg Pazar Kararları Enstitüsü tarafından yayınlanan Almanya Tüketici Güven Endeksi, kasım ayı için ekim ayındaki aşağı revize edilmiş eksi 22,5 puandan eksi 24,1 puana düştü ve analistlerin mütevazı bir iyileşme beklentisini karşılayamadı.

Düşüş öncelikle gelir beklentilerindeki düşüşten kaynaklandı. Gelir beklentileri yaklaşık 13 puan kaybederek 2,3 puana ulaştı ve bu rakam Mart 2025'ten bu yana en düşük seviye oldu. Bu durum bir önceki ayda görülen güçlü kazanımları sildi.

NIM tüketici iklimi uzmanı Rolf Buerkl, "Devam eden jeopolitik gerilimler, yenilenen enflasyon korkuları ve iş güvenliği konusundaki artan endişeler, tüketici güveninde kısa vadeli bir toparlanma umutlarını zayıflatıyor" dedi.

Buna karşılık ekonomik beklentiler dört ayda ilk kez yükseldi ve 2,2 puan artarak 0,8'e ulaştı. Satın alma istekliliği ise hafif artarak eksi 9,3 puana yükseldi. Ancak her iki gösterge de düşük kalmaya devam ediyor ve gıda ile enerjideki yüksek fiyatlar satın alma davranışını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tasarruf etme istekliliği bir önceki ayın 16,1 puanından 15,8 puana geriledi.

