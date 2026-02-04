  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat
Gündem

Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li Ekrem İmamoğlu, halkın paralarıyla jetlerde, otel odalarında düzenlenen seks ve uyuşturucu partileri hakkında tek kelime etmezken, yolsuzluk soruşturmasını, ‘siyasi darbe’ olarak nitelendirmesi tepki çekti.

Buğra Kardan  İstanbul

Güzelim İstanbul’u talan eden çetenin başı Ekrem İmamoğlu, art arda patlak veren fuhuş rezaletlerinin akabinde yeni bir algı oyununu sahneye koydu. 16 milyonun paralarıyla jetlerde ve otel odalarında grup seks yapıldığının; rezidanslarda ‘tenis dersi’ kılıfıyla fuhuşta bulunulduğunun; çakarlı araçlarla eskortların tatil beldelerine götürüldüğünün anlaşılmasıyla neye uğradığını şaşıran İmamoğlu, dikkatleri başka yere çekmek için yeniden mağdur kisvesine büründü.

NERESİ SİYASİ DARBE?

 

İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan CHP’nin fonladığı Sözcü’ye yolladığı yazıda adının geçtiği skandallarla ilgili yine açıklama yapmaktan imtina ederken bir defa daha “Siyasi darbe” çığlığı koparmaktan çekinmedi. Kabahatlerini unutturmak için kırk takla atan İmamoğlu’nun tekrar yolsuzluk soruşturmasını itibarsızlaştırma; iktidarı ve yargıyı topa tutma taktiğini devreye sokması “pes” dedirtti. İddianamede geçen suçlamalara yanıt vermediği gibi “Siyasi darbe” söylemini de ağzına pelesenk eden İmamoğlu’na kamuoyunca “Sen kimin aklıyla dalga geçiyorsun” sorusu yöneltildi. Ayrıca Ziya Paşa’nın “Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın” cümlesi hatırlatıldı. İmamoğlu’nun Silivri’de de rahat durmadığını belirten hukukçular ise, kirli çamaşırlarını dikkatten kaçırmak için yeni bir manipülasyona imza attığını aktardılar. “Mağdur edebiyatını bırak da arsızlıklara bak, edepsizlikleri anlat” çağrısı yaptılar.

 

MAĞDURLAR DELİLLER ORTADA

Akit’e konuşan Avukat Ertuğrul Akar, şunları söyledi: “İmamoğlu, zor durumda. Neden? İddialara cevap veremiyor. Tabii olarak İBB’nin imkânlarıyla yapılan yolsuzlukları, arsızlıkları perdelemek için her yöntemi uyguluyor. İmamoğlu, öyle ya da böyle iddianamede yer alan ithamlara yanıt verecek. Zannımca tatmin edici yanıt veremeyeceğini biliyor. Çünkü deliller ortada. Bu nedenle algı oyunlarına gidiyor. Bir bir afişe olan skandalları örtme adına ‘Siyasi darbe’ söylemine sarılıyor. Şaşırmamak gerek. Ufukta seçim görünmediği hâlde kendisine kalkan oluşturmak için Cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu değil miydi? O nedenle İmamoğlu’nun şovları, hileleri yadırganmamalı. Biliyor ki mağduru oynayan sevilir. O nedenle İmamoğlu, böyle ilerliyor. Ancak Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu, mahkemenin delillerle yürüdüğünü unutuyor. ‘Siyasi kumpas’ iddiasına sarılarak toplumun odağını kaydırmaya yelteniyor ama nafile. Usulsüzlükler, arsızlıklar not ediliyor.

 

FETÖ’NÜN TAKTİĞİNİ UYGULUYOR

Belli ki İmamoğlu, FETÖ’nün taktiğini uyguluyor. FETÖ de yakayı ele verince ‘kumpas’, ‘komplo’, ‘tiyatro’ kavramlarını kullanıyordu. İmamoğlu’nun ‘Siyasi darbe’ söylemini böyle yorumlamak gerek. İmamoğlu’nun jetinde, Murat Ongun’un otel odasında yapılan çirkin eylemleri duyuyoruz. Bu eylemleri gölgelemek, kapatmak mümkün değil. İmamoğlu da arkadaşları da algı oyunlarını terk etmeliler. Hakikatleri anlamalı, anlatmalılar. Çünkü her kabahatin illa ki hukuken de siyaseten de bedeli olacak.”

1
Czhjch

Dedeman Çubukçu muazzez pek yakında sinemalarda

Misafir

Hırkıx eko ya 0y veren 6 masa eseriniz.
