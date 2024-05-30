Almanya'da Dortmund depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı! Her yerden kriz fışkıracak...

Almanya'nın en büyük silah üreticisi Rheinmetall, Borussia Dortmund'a sponsor oldu. Sosyal medyada tepkisini dile getiren taraftarlar, anlaşmayı 'iğrenç' diyerek niteledi.

Cumartesi günü Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Borussia Dortmund, hiç beklenmedik bir sponsorluk anlaşmasıyla gündeme geldi. Bundesliga'nın köklü takımlarından Borussia Dortmund'un tam da final öncesi, Düsseldorf'ta kurulu Almanya'nın en büyük silah üreticisi Rheinmetall'i sponsor olarak aldığını açıklaması, taraftarları sarstı. Taraftarlar ve taraftar birlikleri, 'iğrenç', 'utanç', 'bu kadar dibe vurulmaz' yorumlarıyla sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bir taraftar, “Siz, sadece savaşa bağımlı olan ve bundan para kazanan bir firmayı destekliyorsunuz” dedi. Sosyal medya üzerinden kulüp üyeliğini dilekçe ile iptal edenler de oldu.

Takıma derin bağlılığı ifade eden Borussia Dortmund'un' 'gerçek aşk (echte Liebe)' şiarının, bu sponsorluk anlaşmasıyla büyük yara aldığını söylemek, pek yanlış olmaz. Babamın hayatının yarıdan fazlasını geçirdiği, çalıştığı ve öldüğü bu kentin takımının birçok oyununu seyirci ve gazeteci olarak izledim, sempati duydum. Rheinmetall ile sponsorluk anlaşmasını duyar duymaz, ben de Facebook sayfamda sempatimin bittiğini ilan ettim.

KESSEN: RHEİMMETALL KANA BATMIŞ ADINI SARI SİYAHA BOYAMAK İSTİYOR

Borussia Dortmund'un taraftar birliği Unsere Kurve sözcüsü Thomas Kessen, Rheinmetall'in 'imajını düzeltmek için spora el attığını' söyledi. Deutschlandfunk'a konuşan Kessen, şu ifadeleri kullandı: “Aynı Katar'da işleyen mekanizma, spor ile imaj parlatma girişimi. Rheinmetall, kana batmış adını sarı siyah (Borussia Dortmund'un renkleri) fırça ile boyamak istiyor. Watzke de (kulüp başkanı) milyonlara sevinecek. Bu kadar alçalınmaz.”

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Sponsorluk anlaşmasına karşı imza kampanyası başlatan Alman Barış Derneği, Borussia Dortmund'a sembolik olarak kırmızı kart gösterdi, sponsorluk anlaşmasını iptal etmesini istedi. X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rheinmetall ile sponsorluk anlaşmasının, Borussia Dortmund'un temel değerlerini aykırı olduğunu ifade etti.

DEMİREL: RHEİNMETALL'İN SPORDA YERİ YOK

Gazeteduvar'a göre; Sol Parti'nin (Die Linke) Avrupa Parlamentosu milletvekili Özlem Alev Demirel de, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasını eleştirdi, “Rheinmetall'in sporda yeri yok” dedi. Demirel, “Rheinmetall, spor ve kültür alanına girerek, şirket modeli olan ölüm için reklam yapıyor. Bu militarizm durdurulmalı” görüşünü ifade etti. Sol Parti'nin Kuzey Ren Vestfalya Birliği eski sözcüsü Jules El-Khatib ise X platformunda şunları yazdı: “Kendimi bildim bileli düne kadar Borussia Dortmund taraftarıydım, artık değilim. En az 15 yakınımın öldüğü Gazze'deki savaş için silah üreten bir şirketin sponsor olması kabul edilemez.”

WATZKE, SPONSORLUK ANLAŞMASINI SAVUNDU

Borussia Dortmund Başkanı Hans Joachim Watzke, Rheinmetall ile sponsorluk anlaşmasını 'doğru bir karar' olarak niteledi. Konuyu tartışmaya da açık olduklarını belirten Watzke, “Güvenlik ve savunma, demokrasinin direği, işbirliğine seviniyoruz” dedi. Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, “Borussia Dortmund ile Rheinmetall, amacı, duruşu ve geçmişi uyuşan iki ortak olarak birbirlerini buldu” değerlendirmesiyle anlaşmayı savundu.

FEDERAL HÜKÜMET KANADINDAN DESTEK GELDİ

Yeşiller Partili Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, dolaylı olarak anlaşmayı savundu, buna gerekçe olarak 'zamanın koşullarının' değişmesini gösterdi. Berlin'de konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Habeck, şunları söyledi: “Rheinmetall'in bir futbol takımına sponsor olması, alışılmış bir durum değil ancak bu, şu anda geldiğimiz noktayı gösteriyor. Silah üreticilerine karşı çekimserlik artık geçerliliğini yitirdi.”

Hür Demokrat Partili (FDP) Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sponsorluk anlaşmasını savundu. Sponsorluk anlaşmasının Rheinmetall için 'olumlu' olacağını belirtti, “Şirket yıllarca şeytanlaştırıldı. Bugün biliyoruz ki, özgürlüğü koruyan silahlar üretiyor. Otoriter rejimler ne yazık ki laftan anlamıyor” dedi.

BORSADA HİSSELERİ BEŞE KATLANDI

Rusya-Ukrayna savaşından en kazançlı çıkan şirketlerden biri Rheinmetall oldu. Federal Hükümet'in orduyu modernleştirmek için 100 milyar euro tutarında özel fon kurduğunu açıklamasıyla şirketin hisseleri borsada yükselmeye başladı, 2022'den bu yana beşe katlandı. Uzmanlar, 100 milyar euronun 30 milyarının Rheinmetall'a akacağını tahmin ediyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, her fırsatta 100 milyar euronun yeterli olmayacağını söylüyor, ek kaynak istiyor. 30 bin çalışanı olan Rheinmetall'in Türkiye ile de işbirliği var, silah sattığı ülkeler arasında ilk sıralarda Sudi Arabistan bulunuyor. Suudilerin bu silahları Yemen'de sivillere karşı kullandığı iddiaları sıkça gündeme getiriliyor.