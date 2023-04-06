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Dünya Almanya’da Covid-19 salgını sona erdi
Dünya

Almanya’da Covid-19 salgını sona erdi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 09:16:00 -
Almanya’da Covid-19 salgını sona erdi

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Covid-19 salgının sona erdiğini resmen ilan etti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Covid-19 salgının sona erdiğini resmen ilan etti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Almanya’da Covid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, Covid-19 varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini belirtti.

Almanya’nın salgın ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu ifade etti.

Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu kaldırılacak. (İLKHA)
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