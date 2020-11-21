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Dünya Almanya'da çok sayıda polis hakkında aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlatıldı
Dünya

Almanya'da çok sayıda polis hakkında aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlatıldı

Almanya'da Magdeburg Savcılığının, çok sayıda polis hakkında internet üzerinden aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:05:00 -
Almanya'da çok sayıda polis hakkında aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlatıldı

Almanya'daki Magdeburg Savcılığının internette sağcı içerik yayınladıkları gerekçesiyle çok sayıda polis hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre bakanlık, Whatsapp uygulamasında gruplarda aşırı sağ içerik paylaşıldığına dair anonim bildirinin Saksonya-Anhalt eyaleti İçişleri Bakanlığı'na ulaşmasının ardından harekete geçti.

Bakanlığın suç duyurusunda bulunması ile Magdeburg Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ve bu kapsamda yaklaşık 50 polisin cep telefonlarına el konuldu.

Sachsen-Anhalt Eyaleti Polis Birliği (GdP) başkanı Uwe Bachmann, bu ağır suçlamaların kamuya açıklanmasını eleştirerek, soruşturmadan çok sayıda ilgisiz polisin etkilendiğini belirtti.

Yazıda çok genel suçlamaların yapıldığını savunan Bachmann, şüpheli grubun bir an önce ortaya çıkmasını umduğunu söyledi.

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