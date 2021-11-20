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Gündem Almanya'da camiye kundaklama girişimi
Gündem

Almanya'da camiye kundaklama girişimi

Almanya'nın Köln şehrindeki müslümanlara saldırı ve merkez camiinde kundaklama girişimi meydana geldi. Saldırgan, güvenlik görevlilerinin kendisini fark etmesi sonrası yanıcı maddeleri bölgede bırakarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 07:45:00 -
Almanya'da camiye kundaklama girişimi

Almanya'nın Köln kentindeki Köln Merkez Camisi'ne, kundaklama girişiminde bulunuldu. Saldırgan, sabah saatlerinde yarım teneke yanıcı madde ve çakmaklar ile camiye geldi.

Ancak özel güvenlik görevlilerince yakalanacağını düşünen şüpheli yanıcı maddeleri bölgede bırakarak kaçtı. Olayın arka planının henüz belirsiz olduğu belirtildi. Polisin olay yerindeki delilleri incelediği, güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirip tanıklardan bilgi aldığı ifade edildi.

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