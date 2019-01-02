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Almanya'da camide korkutan yangın

Almanya'da sabah saatlerinde İslam Kültür Merkezi’ne bağlı bir caminin çatı katında yangın çıktığı ve kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:00
Almanya'da camide korkutan yangın

Almanya'da İslam Kültür Merkezi’ne bağlı bir caminin çatı katında yangın çıktı.

2 bin civarında Türk yaşıyor

Almanya’nın Baden Württember eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi’ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Sabah 10.45’te çıkan yangını söndürülme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner Ebersbach’a gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. 2 bin civarında Türkün yaşadığı Ebersbach’ta yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Başkonsolos Öner yangının çıkış nedeninin bir an önce belirlenmesini isterken yangında herhangi bir vatandaşımızın yaralanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Polis kundaklama dahil bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:00
  1. İslam Kültür Merkezi
  2. Almanya
  3. cami
  4. Baden Württember
  5. Ebersbach
  6. Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner Ebersbach

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