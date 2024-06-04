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Avrupa Almanya’da bir Türk sel nedeniyle öldü
Avrupa

Almanya’da bir Türk sel nedeniyle öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-04 07:18:00 -
Almanya’da bir Türk sel nedeniyle öldü

Almanya'nın güneyinde Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Özen'in evinin bodrum katını su basması sonucu itfaiye su tahliye ve kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmanın ardından Özen'in bodrum katında hayatını kaybettiği belirlendi. Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi.

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