  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya’da aşırı sağcı "Nordadler" örgütü yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:29:08 -
Almanya’da aşırı sağcı "Nordadler" örgütü yasaklandı

BERLİN (AA) - Almanya’da aşırı sağcı "Nordadler" (Kuzey kartalı) örgütü, anayasal düzene karşı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla aşırı sağcı "Nordadler" örgütünün yasaklandığı, bugün Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Brandenburg ve Saksnoya eyaletlerinde örgüt üyelerine ait binalarda aramaların yapıldığı ifade edildi.

Örgütün faaliyetlerinin anayasal düzene aykırı olduğu aktarılan açıklamada, "Nordadler, nasyonal sosyalist ideolojisini ve Yahudi düşmanlığını ağırlıklı olarak internet üzerinden yayan aşırı sağcı bir örgüttür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Seehofer'in aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı olan insanların Almanya’da yeri olmadığını belirttiği ve "Nefreti yayan ve kışkırtıcılık yapan örgüt ve grupları yasaklayacağım." dediği aktarıldı.

Seehofer, bu yıl içinde "Combat 18" ve kimlikçiler hareketine bağlı "Geeinte deutsche Völker und Staemme" adlı 2 aşırı sağcı örgütü yasaklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı