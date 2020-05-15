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Almanya’da AB veya yabancı ülke bayrağına zarar verene hapis cezası verilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:41:44 -
Almanya’da AB veya yabancı ülke bayrağına zarar verene hapis cezası verilebilecek

BERLİN (AA) - Almanya’da Avrupa Birliği’nin sembollerini veya başka bir ülkenin bayrağını yakmak ya da zarar vermek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisinde “AB Bayrağı’nın ve marşının korunmasına” ilişkin Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarısı, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partinin oylarıyla kabul edildi.

Buna göre Almanya'da kamuya açık alanda herhangi bir ülkenin bayrağını yakan, zarar veren veya karalayana 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa değişikliğine aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti (Die Linke) hayır oyu kullandı.

Alman medyasındaki yorumlarda yasa değişikliğine gerekçe olarak geçmiş yıllarda Berlin'de İsrail bayrağının yakılması gösterildi.


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