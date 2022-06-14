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Gündem Almanya'da 5'li yuvarlak masa toplantısı: Dışişleri'nden kritik açıklamalar
Gündem

Almanya'da 5'li yuvarlak masa toplantısı: Dışişleri'nden kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanlığı Almanya'da 5'li yuvarlak masa toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 18:39:00 -
Almanya'da 5'li yuvarlak masa toplantısı: Dışişleri'nden kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtildi. Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarında taviz vermeyeceğinin altı çizildi. Dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine dikkat çekildi." ifadeleri kullanıldı.

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