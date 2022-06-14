Almanya'da 5'li yuvarlak masa toplantısı: Dışişleri'nden kritik açıklamalar
Dışişleri Bakanlığı Almanya'da 5'li yuvarlak masa toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtildi. Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarında taviz vermeyeceğinin altı çizildi. Dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine dikkat çekildi." ifadeleri kullanıldı.