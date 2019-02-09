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Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza saldırdılar

İslamofobi'nin hızla yükselişe geçtiği Almanya'da dün gece 12 yaşındaki başörtülü bir kıza, kimliği belirsiz bir kadının saldırdığı belirtilirken yaşanan başka olayda da iki Suriyeli genç kıza yumruklu saldırı gerçekleşti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:50
Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza saldırdılar

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln ilçesindeki Hermann Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kadının, dün gece 12 yaşındaki başörtülü bir kıza saldırdığı belirtildi.

Olayda saldırgan kadının genç kızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, kızın saçlarını çektiği ve yabancı düşmanlığı içeren hakaretlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, saldırgan kadının, başörtülü kızı içinde kan olduğunu öne sürdüğü iğneyi batırmak ve yanında getirdiği biber gazını sıkmakla tehdit ettiği aktarıldı.

Suriyeli genç kızlara da yumruklu saldırı

Saldırganın polis gelmeden kaçtığı, başörtülü kızın ise hafif yaralandığı bildirildi.

Berlin'de gerçekleşen bir başka olayda ise Marzahn ilçesindeki Helene-Weigel Meydanı’nda sohbet eden 15 ve 16 yaşlarında iki Suriyeli genç kıza yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin yabancı düşmanlığı içeren sözler sarf ettiği belirtildi.

Saldırganın ardından iki kızın yüzüne yumrukla vurduğu ifade edilen açıklamada, daha sonra saldırganın olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Polis soruşturma başlattı

Açıklamada, iki genç kızın yüzlerinden yara aldığı ve hastanede ayakta tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

İki olaya ilişkin polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:50
  1. Berlin polisi
  2. Neukölln
  3. Hermann Caddesi
  4. başörtü
  5. Helene-Weigel Meydanı

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