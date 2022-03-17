Almanya ve Finlandiya başbakanları bir araya geldi! 'Rusya’nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun." dedi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de, "Rusya’nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya’nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya’dan tedarik ettiğini biliyoruz.” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın başkenti Berlin’de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki savaş ve Avrupa politikaların ele alındığı bildirilirken, ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

'İnsan yaşamı açısından korkunç kayıplarla ilerliyorlar'

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya yönelik saldırıları derhal durdurmaya çağırarak, “Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun." dedi. "Rusya, askeri işgalini her gün insan yaşamı açısından korkunç kayıplarla ilerletiyor." ifadesini kullanan Scholz, "Korkunç savaşın kurbanları arasında kadın, erkek ve çocukların yanı sıra inanılmaz sayıda Rus askeri de var” diye konuştu.

Yaptırımlara dikkat çektiler!

Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı direnişini “çok dikkat çekici” olarak nitelendiren Scholz, bunun Putin’in yanlış hesapladığı nokta olduğunu, Ukrayna halkının Rusça konuşan kısmının da Putin’in işgaline karşı olduğunu belirtti. Almanya ve uluslararası ortaklarının Rusya’ya uyguladığı yaptırımların şimdiden etkisini göstermeye başladığını belirten Scholz, "Yaptırımların, Ukrayna’nın önemli direnişine ek olarak, Moskova ve Kiev arasındaki bu barış müzakerelerinin şu anda gerçekleşmesine katkısı bulunmaktadır” diye devam etti.

Scholz ayrıca, Avrupa olarak Ukraynalılarla dayanışmacı bir tutum sergilediklerini ve AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara koruma sağlanacağından emin olunması gerektiğini belirtti.

'Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz'

Marin ise yaptığı açıklamada, hükümetinin bu baharda Finlandiya’nın muhtemel NATO üyeliği konusunda kamuoyunda bir tartışma başlatacağını aktardı. Marin, “Güvenliğimiz hakkında konuşacağız, hep birlikte NATO üyeliğini de içine alan ihtimalleri tartışacağız.” dedi.

Marin, ülkesinde dış politika konularında geniş bir fikir birliğine güvenme geleneği olduğunu da ifade etti.

Almanya’nın Rusya’dan gaz ve petrol almaya devem etmesini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soruya ise Marin, “Evet, Rusya’nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Ama AB içerisinde farklı ihtiyaçlar var ve Almanya’nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya’dan tedarik ettiğini biliyoruz.” şeklinde konuştu..