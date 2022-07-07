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Ekonomi Almanya, Türkiye'den işçi alacak! İşte çalışacakları sektör ve alacakları ücret...
Ekonomi

Almanya, Türkiye'den işçi alacak! İşte çalışacakları sektör ve alacakları ücret...

Almanya'daki havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay çıktı. İşte çalışacakları sektör ve alacakları ücret...

Yeniakit Publisher
2022-07-07 14:42:00 - 2022-07-07 14:43:42
Almanya, Türkiye'den işçi alacak! İşte çalışacakları sektör ve alacakları ücret...

Yaklaşık 2 milyon işçi ve hemen her sektörde uzman açığı bulunan Almanya, acil olarak havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi getirilmesini onayladı. Gelecek Türk işçilerin evini işveren ayarlayacak. Saat başı en az 14 euro 25 cent ödenecek ve bayram, tatil, mesailer ayrıca hesaplanacak.

ALMANYA YABANCI İŞÇİ ARIYOR

Almanya yurt dışından işçi transfer etmeye başlıyor. Türkiye'den de gidecek olanlar var. Türkiye’den Almanya’ya 2 bin havaalanı işçisi alınacak. Saatlik ücreti 14 euro 25 cent.

DÜZENLEME 6 KASIM'DA SONA ERECEK!

Geçici düzenleme 6 Kasım’da sona erecek ve Federal Çalışma Ajansı’ndan onaylanacak.

Yolcu taşıma hizmeti, bavul taşıma hizmeti, sürücü hizmeti ve check-in görevlisi Almanya’da iş başı yapacak. Türkiye’den giden işçiler bu sınıfta çalışabilecek.

Türkiye’den gelecek personel için tatillerde mesai ücreti, barınma hizmeti sunmak zorunlu olacak.

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