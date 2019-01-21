0553 313 94 23

Almanya terör şüphesi dedi! O ülkeye uçuş iznini kaldırdı

Alman hükümeti, Mahan Havayollarının İran Devrim Muhafızları tarafından askeri ve terör amaçlı kullanıldığı şüphesiyle Almanya'ya uçuş izinlerini kaldırdığını duyurdu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:44
Almanya terör şüphesi dedi! O ülkeye uçuş iznini kaldırdı

Alman hükümeti İran Mahan Havayollarının Almanya'ya uçuş izinlerini kaldırdı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Simone Buser, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, söz konusu hava yoluna ait uçuş izni iptalinin bugünden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger de Almanya'nın dış politika çıkarlarına işaret etti ve karara gerekçe olarak İran gizli servisinin Avrupa'daki faaliyetleri ile İran'ın Orta Doğu'da dahil olduğu çatışmaları gösterdi.

"Askeri ve terörist amaçlarla kullanıldığı iddiası"

Alman medyası ise uçuş yasağının Mahan Havayollarının İran Devrim Muhafızları tarafından hem askeri amaçlar hem de terörist faaliyetler için kullanıldığı şüphesiyle getirildiğini yazdı.

Süddeutsche, WDR ve NDR'de yer alan haberde İran yönetiminin Avrupa'da saldırı ve suikast planladığı, Mahan Havayollarının da askeri ve terörist amaçlarla kullanıldığı şüphesiyle bu yasak kararının alındığı ifade edildi.

Mahan Havayollarının Münih ve Düsseldorf kentlerine seferleri bulunuyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:44
  1. Almanya
  2. İran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hala 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' bunun gayreti içerisinde. Herkesi bu konuda insafa vicdana ve hepsin
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şey..
    2. "Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu doğru..
    3. Erdoğan: "Bu marketlerde benim halkımı..
    4. "Maçı hakemler mi VAR odası mı..
    5. Erdoğan:"Faiz oranları, enflasyon..
    6. Trabzon'da virajı alamayan kamyon eve..
    7. BDDK'dan sosyal medya uyarısı!
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin..
    9. İran hava yolu taşımacılığında..
    10. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    11. AB, kimyasal silah kullanımında rolü..
    12. "Operatörlerin tüketiciye sürpriz..
    13. Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring..
    14. Anadolu Otoyolu'da zincirleme trafik..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi..
    16. Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan..
    17. Avcılar'da lüks kafede muştalı dehşet!
    18. Almanya terör şüphesi dedi! O ülkeye..
    19. Muğla'da "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"
    20. Diriliş Ertuğrul dizisinde büyük oyun!
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!