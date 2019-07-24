“Almanya rol model alınabilir”

DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi, Almanya’ya bir çalışma ziyareti düzenleyerek, Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile Alman Yakın ve Ortadoğu Derneği (NUMOV) ile bir araya geldi. Yapılan toplantılarda KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları ele alındı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türk Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin (KOBİ) dijital dönüşümü için, Almanya’da uygulanan modelin rol model olarak alınmasının faydalı olacağını belirtti. Young, iş birliği kapsamında Afrika ve Ortadoğu bölgelerinin öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti: “Ortadoğu’da bir ülkede uygulanacak iş birliği modeli, tüm Ortadoğu ülkeleri için kullanılabilir. Türk firmalarının Ortadoğu ve Afrika’daki iş deneyimi, iş yapma hızı ve girişimciliği ile Alman firmalarının teknolojik altyapılarının ve finansman kapasitelerinin bir araya getirilmesi ile başarılı projeler hayata geçirilebilir. Türk KOBİ’lerinin dijital dönüşümü için, Almanya’da uygulanan modelin rol model olarak alınması faydalı olacaktır.”