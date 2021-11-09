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Spor Almanya Milli Takım kampında korona virüs alarmı
Spor

Almanya Milli Takım kampında korona virüs alarmı

Niklas Süle'nin testinin pozitif çıkmasından dolayı Almanya Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Wolfsburg'ta korona virüs alarmı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 16:15:00 -
Almanya Milli Takım kampında korona virüs alarmı

Niklas Süle'nin testinin pozitif çıkmasından dolayı Almanya Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Wolfsburg'ta korona virüs alarmı verildi.
Korona virüs alarmı nedeniyle dün akşam planlanan antrenman yarıda kesildi. Bugün yapılması planlanan sahadaki çalışma da iptal edilerek futbolcuların otel kompleksinde bireysel olarak antrenmanlarını yapacağı açıklandı.
Alman Futbol Federasyonu (DFB) Niklas Süle'nin testinin pozitif çıkmasından dolayı da testleri negatif çıkan dört futbolcunun temas takibi kapsamında karantinaya alındığını duyurdu.
Almanya, Dünya Şampiyonası ön eleme maçları için perşembe günü saat 20.45'de Lihtenştayn ve pazar günü saat 18.00'de Ermenistan'la karşılaşacak.

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