Almanya İzlanda'yı rahat geçti
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında İzlanda'yı 3-0'lık skorla yendi.
2022 Dünya Kupası J Grubu'nda Almanya, İzlanda engelini rahat geçti. Panzerler; maça etkili başlarken 3. dakikada Leon Goretzka ve 7. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 56'da sahneye İlkay Gündoğan çıktı. Manchester City'de kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren İlkay Gündoğan, Almanya'yı 3-0 öne geçirdi. İlkay Gündoğan, 2022'de kulüp ve milli takım formalarıyla 13. golünü kaydetti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Almanya, sahadan 3-0 galip ayrıldı.