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Spor Almanya İzlanda'yı rahat geçti
Spor

Almanya İzlanda'yı rahat geçti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında İzlanda'yı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 01:47:00 -
Almanya İzlanda'yı rahat geçti

2022 Dünya Kupası J Grubu'nda Almanya, İzlanda engelini rahat geçti. Panzerler; maça etkili başlarken 3. dakikada Leon Goretzka ve 7. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 56'da sahneye İlkay Gündoğan çıktı. Manchester City'de kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren İlkay Gündoğan, Almanya'yı 3-0 öne geçirdi. İlkay Gündoğan, 2022'de kulüp ve milli takım formalarıyla 13. golünü kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Almanya, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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