Almanya- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya'yı yenmek istiyorlar, dev karşılaşma

EURO 2024’te erken final olarak nitelendiren İspanya - Almanya çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. İspanya grup aşamasında İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk galibiyetleriyle 9 puan topladı. Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi Almanya ise Macaristan, İskoçya’yı mağlup ederken İsviçre ile berabere kaldı. Almanya, taraftarının da etkisiyle İspanya karşısında kazarak son 4 takım arasına kalmak istiyor. İki takım arasında son 20 yılda oynanan resmi karşılaşmalarda İspanya 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Özel maçlarda ise taraftar birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere tamamlandı. Çeyrek final heyecanının başlamasıyla gözler maç saatine çevrildi. Peki İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, İspanya - Almanya karşılaşmasının detayları…

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşıyor.

İSPANYA - ALMANYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele ediyor. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Stuttgart Arena’da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi 5 Temmuz cuma günü saat 19.00’da başlayacak. Anthony Taylor’ın düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlenebilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSPANYA - ALMANYA İLK 11’LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Pedri, Williams, Morata

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre, Kroos, Musiala, İlkay, Sane, Havertz

İSPANYA ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

ALMANYA ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ile çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

SON 20 YILDA İSPANYA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.

İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı.

İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.

Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR DİKKAT ÇEKTİ

İspanya'da 4, Almanya'da ise 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İspanya Milli Takımı'nda Dani Carvajal, Robin le Normand, Alvaro Morata ve Dani Vivian ile Alman Milli Takımı'nda Robert Andrich, Maximilian Mittelstadt ve Antonio Rüdiger, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, çıkmaları muhtemel yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek İspanya'da kaptan Dani Carvajal basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İspanya Milli Takımı kaptanlarından Dani Carvajal, Almanya'yı elemek için iyi işler yapmaları gerektiğini söyledi.

Takım arkadaşlarını enerjik ve coşkulu gördüğünü dile getiren tecrübeli futbolcu, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Karşımızda çok büyük bir rakip olacak. Onları yenmek için iyi işler yapmamız gerekiyor." dedi.

Yarı finale yükselmek istediklerini aktaran Carvajal, "Almanya'yı yenmek istiyoruz. Yarın muhtemelen çok güzel bir maç olacak. Futbolu seven herkesin izlemek için sabırsızlandığı bir karşılaşma. Umarım bizim lehimize sonuçlanır." şeklinde görüş belirtti.

İspanyol futbolcu, son 16 turundaki Gürcistan maçının bazı bölümlerinde iyi oynamadıklarını vurgulayarak, "Yarın zorlu bir ortam bekliyoruz. Ev sahibi ülke Almanya'ya karşı oynuyoruz. Ortam çok gerilimli olacak ama biz işimizi yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız için her şeyi vereceğiz ve kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.