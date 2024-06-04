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Avrupa Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor
Avrupa

Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2024-06-04 09:49:00 -
Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor

Alman hükümeti artan harcamalar sonrasında nakit sıkıntısı yaşamamak için elindeki şirket hisselerini satmaya devam ediyor.

Alman hükümeti artan harcamalar karşısında nakit sıkıntısına girmemek için elindeki şirket hisselerinin bir kısmını satmaya devam ediyor.

'DEMİRYOLU ALTYAPISI İÇİN KULLANILACAK'

Hükümet son olarak Deutsche Telekom'dan 2,5 milyar euro tutarında hisse satışı yapacağını duyurdu.

Almanya Maliye Bakanlığı, satıştan elde edilen net gelirin devlet demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn AG'nin özkaynaklarını güçlendirmek ve Almanya'nın demiryolu altyapısını inşa etmek için kullanılacağını söyledi.

Bakanlıktan e-postayla yapılan açıklamada, "Borsa ortamının uygun olması nedeniyle plasman başarıyla tamamlandı" denildi.

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