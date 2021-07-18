Almanya Hollanda İngiltere bayram namazı saatleri | Yurtdışı bayram namazı saatleri
Yurtdışı bayram namazı saatleri belli mi? Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Türkiye dışında yaşayanlar ise hangi ülkede hangi şehirlerde bayram namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı? Berlin bayram namazı saat kaçta? Londra bayram namazı vakti | Paris bayram namazı saati güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu sene de farklı ülke ve şehirlerde yaşayanlar için de bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, Berlin’de saat kaçta bayram namazı kılınacak?
Almanya Hollanda İngiltere bayram namazı saatleri | Yurtdışı bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye dışında yaşayan vatandaşlar için de ülke ülke, şehir şehir bayram namazı saatlerini açıkladı.
Berlin 05.54
Amsterdam 06.28
Roma 06.27
Paris 06.50
Madrid07.35
Porto 06.53
Londra 05.51
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