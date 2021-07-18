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İSLAM Almanya Hollanda İngiltere bayram namazı saatleri | Yurtdışı bayram namazı saatleri
İSLAM

Almanya Hollanda İngiltere bayram namazı saatleri | Yurtdışı bayram namazı saatleri

Yurtdışı bayram namazı saatleri belli mi? Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Türkiye dışında yaşayanlar ise hangi ülkede hangi şehirlerde bayram namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı? Berlin bayram namazı saat kaçta? Londra bayram namazı vakti | Paris bayram namazı saati güncel

Yeniakit Publisher
2021-07-18 11:53:00 -
Almanya Hollanda İngiltere bayram namazı saatleri | Yurtdışı bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu sene de farklı ülke ve şehirlerde yaşayanlar için de bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, Berlin’de saat kaçta bayram namazı kılınacak?

Almanya Hollanda İngiltere bayram namazı saatleri | Yurtdışı bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye dışında yaşayan vatandaşlar için de ülke ülke, şehir şehir bayram namazı saatlerini açıkladı.

Berlin    05.54

Amsterdam       06.28

Roma    06.27

Paris      06.50

Madrid07.35

Porto    06.53

Londra  05.51

ÜLKE ÜLKE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz bayram namazı saatleri

İSLAM

Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz bayram namazı saatleri

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