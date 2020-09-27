Almanya Futbol Federasyonu'ndan aylar sonra gelen Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Friedrich Curtius, Hürriyet’e Mesut Özil’e yapılan ırkçı saldırılara dair aylar sonra açıklamalarda bulundu. Curtius, linç edildiği dönemde Mesut’a sahip çıkmadıklarını ve bundan dolayı çok üzün olduklarını söyledi.

Mesut Özil’e federasyon olarak hata yaptıklarını kabul eden Curtius, ondan yana tavır almakta çok geç kaldıklarını söyledi.

Bunun bir hata olduğunu yineleyen Curtius, bugün yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ifade etti. Genel Sekreter Curtius, “Tartışma o kadar ileri bir safhaya varmıştı ki, biz ileri geçemedik” dedi. Bundan dolayı çok eleştiri aldıklarını söyleyen Curtius, hatalarından ders çıkardıklarını da ekledi.

Mesut Özil ile Almanya Futbol Federasyonu arasında tekrar yakınlaşma olması ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması durumunda çok mutlu olacağını kaydeden Curtius, “Çok düş kırıklığına uğramıştı. Federasyonun tavrı dışında uzun süre birlikte çalıştığı bazılarının ona sırt çevirmesine hiç anlam veremiyordu. Onda büyük bir güvensizlik hissettim.” ifadelerini kullandı.

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya'da ciddi saldırılara uğramış ve ırkçılar tarafından açıkça hedef gösterilmişti.