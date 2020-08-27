  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan İran'a eleştiri:
Aktüel

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan İran'a eleştiri:

"İran konusunda saf değiliz ve İran'ın bölgede tehlikeli bir rol oynadığını biliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:29:30 -
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan İran'a eleştiri:

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın bölgede tehlikeli bir rol oynadığını söyledi.

Bakan Maas, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'ın bölgedeki tutumunu eleştirdi.

İran'ın bölgedeki davranışını değiştirmesi gerektiğine işaret eden Mass, "İran konusunda saf değiliz ve İran'ın bölgede tehlikeli bir rol oynadığını biliyoruz." dedi.

Maas ayrıca İran'a karşı silah ambargosunu uzatmak istedikleri ancak Rusya ve Çin'in bunu veto ettiğini hatırlatarak bu konunun siyasi olarak çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında da doğrudan görüşmelerin başlaması gerektiğini vurgulayan Mass, "Tabii ki bu bir gecede olacak bir şey değil. Almanya olarak bu konudaki girişimlere destek vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı