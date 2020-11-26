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Aktüel Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu
Aktüel

Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:20:22 -
Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları savundu.

Federal Mecliste konuşan Merkel, kısıtlamaların kaçınılmaz bir önlem olduğunu belirterek "Dört hafta önce kısıtlama kararı alınmasaydı bugün ne durumda olacağımız tahayyül bile edilemezdi." dedi.

Merkel, yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını ifade ederek enfeksiyon sayısındaki yüksek artışın durdurulduğunu belirtti.

Avrupa'daki tüm kayak merkezlerinin salgın nedeniyle kapatılmasından yana olduğunu belirten Merkel, "Avrupa'da tüm kayak alanlarını kapatıp kapatamayacağımızı oylamaya çalışacağız. Maalesef Avusturya'nın açıklamalarını duyduğumuzda bunu o kadar kolay yapamayız gibi görünüyor. Ancak bu konuda tekrar çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Merkel, sağlık sistemlerinin güçlü olduğunu savunarak hedeflerinin Kovid-19 hastalarının yanı sıra herkesin ihtiyacı olan tedaviyi alabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolmasını beklersek çok geç olur." ifadesini kullanan Merkel, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten koruyan her şeyin sosyal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.

Merkel, Kovid-19 salgınının Almanya, Avrupa Birliği ve tüm dünya için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınama olduğunu söyledi.

Aşı kullanımının başlamasının salgın sorununu hemen çözmeyeceğini kaydeden Merkel, ancak tünelin sonunda bir ışık olduğunu göstermesi bakımından bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Merkel, kış aylarının Kovid-19 nedeniyle zor geçeceğini ancak sabır ve disiplinle bu salgının üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

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