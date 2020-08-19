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Dünya Almanya Başbakanı Angela Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında "Avrupa Birliği, hakları ihlal edilen Yunanistan ve Kıbrıs’la dayanışma içinde" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 20:38:00 -
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın haklarının ihlal edildiğini iddia etti.

Avrupa Birliği (AB) lideriyle video konferans yöntemiyle görüşen Merkel zirve sonrası konuştu.

Doğu Akdeniz'deki Yunan provokasyonlarını görmezden gelen Alman Başbakan, kaygılı olduklarını söyledi.

"Gerilimi azaltmak için her türlü çaba gösterilmeli, bu durum çok tehlikeli." diyen Merkel, açıklamasında skandal ifadeler kullandı.

İşte haddini aşan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in o açıklaması:

“Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili ortak kaygımızı dile getirdik. Gerilimi azaltmak için her türlü çaba gösterilmeli, bu durum çok tehlikeli. Yunanistan ve Kıbrıs’a onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik, zira söz konusu olan onların hakları. Ve eylül ayındaki olağanüstü AB Konseyi'nde Türkiye ile ilişkilerimizi derinlemesine ele alacağımızı belirttik”

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