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Spor Almanlar’dan Semih’e göz hapsi
Spor

Almanlar’dan Semih’e göz hapsi

Yeniakit Publisher
2024-02-27 08:22:00 -
Almanlar’dan Semih’e göz hapsi

Birçok Avrupa devinin listesinde yer alan 18 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncuyu; RB Leipzig ve B.Dortmund scoutları İstanbulspor maçında tribünden takip etti

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki milli yetenek, İstanbulspor maçında da göz hapsindeydi. İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'dan birçok kulüp genç oyuncuyla yakından ilgilenirken, gözlemcileri tarafından yerinde de takip edilmeye başlandı. 

Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig ve Borussia Dortmund scoutları, Semih Kılıçsoy'u İstanbulspor maçında tribünden izledi. Gözlemcilerin sıradaki maçlar olan Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarını da yine yerinde seyrederek kulüplerine bir ön rapor sunacakları kaydedildi.

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