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Spor Almanlar istedi, UEFA cezayı kesti
Spor

Almanlar istedi, UEFA cezayı kesti

Yeniakit Publisher
2024-07-05 15:18:00 - 2024-07-05 16:09:24
Almanlar istedi, UEFA cezayı kesti

UEFA’nın, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesinin ardından, 2 gündür Alman basınının Merih’in cezası kesinleşmeden büyük bir manipülasyona imza atarak 2 maçtan men cezası verildiği haberlerini akıllara getirdi. UEFA’nın bu manipülasyondan etkilendiği düşünülüyor.

UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı golden sonra yaptığı yaptığı bozkurt sevinci nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA bugün Merih Demiral’a verdiği skandal cezayı açıkladı.

UEFA, Milli futbolcu Demiral’a iki gündür büyük bir manipülasyona imza atarak ‘2 maç ceza aldı’ haberlerini yayan Alman basınının yazdığı şekilde 2 maç ceza verdi.

Alman basınının yüksek tirajlı gazetesi Bild, Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verildiğini, Bild'in bu haberi son dakika olarak servis ettiği anlarda Merih Demiral için verilen savunma süresi henüz dolmamıştı bile. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bild’in bu haberini yalanlamıştı.

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