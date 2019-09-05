0553 313 94 23

Alman Thyssenkrupp, kurucusu olduğu DAX Endeksinden çıkarılıyor

Deutsche Börse, 23 Eylül'de ThyssenKrupp'ın DAX 30 endeksindeki yerini uçak motoru üreticisi MTU Aero Engines'ın alacağını açıkladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:10
Alman Thyssenkrupp, kurucusu olduğu DAX Endeksinden çıkarılıyor

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'ın, 23 Eylül'den sonra Alman DAX endeksinden çıkartılacağı bildirildi.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, 23 Eylül'de ThyssenKrupp'ın DAX 30 endeksindeki yerini uçak motoru üreticisi MTU Aero Engines'ın alacağı belirtildi.

1988'de başlatılan DAX'ın 30 kurucu üyesinden biri olan ThyssenKrupp, 23 Eylül'den sonra orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksi içinde işlem görecek.

Dünya genelinde 160 binden fazla çalışanı bulunan ThyssenKrupp'ın hisse senetlerinin değeri son 12 ayda yüzde 45 değer kaybetmişti. Yeniden yapılandırma içinde olan şirket, asansör birimini satılığa çıkarmıştı.

Analistler, ThyssenKrupp'ın söz konusu endeksten ayrılmasının, borsa yatırım fonu olarak da adlandırılan ETF'lerin şirketin hisse senetlerini satmak zorunda kalması anlamına geldiğini belirterek, ayrıca sadece tanınmış prestij sahibi firmalarla ilgilenen aktif yatırım fonlarında Alman şirketi yatırım seçenekleri arasında görmeyeceklerini ifade etti. 

Geçen yıl da Deutsche Börse, Almanya'nın ikinci büyük bankası olan Commerzbank'ı DAX endeksinden çıkartarak, elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard'ı endekse dahil etmişti. Commerzbank da DAX'ın 30 kurucu üyesinden birisiydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:10
  1. Thyssenkrupp
  2. DAX

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    1. FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    2. GameX 2019 Uluslararası Oyun ve..
    3. Başkan Yanmaz Ceneviz Kalesindeki..
    4. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    5. Vodafone "çevik" dönüşüm yolculuğunu..
    6. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    7. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    8. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    9. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    10. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    11. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    12. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    13. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    14. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    15. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    16. Altın fiyatları
    17. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    18. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    19. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    20. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    21. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    22. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    23. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    24. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Faruk Çelik’ten bomba açıklamalar
    26. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    27. Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun..
    28. Pençe Harekatı'yla koordineli olarak..
    29. Göztepe’nin yenileri formayı kapamadı
    30. Teröre karşı duruşuyla CHP’ye solculuk..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe