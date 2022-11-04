Alman şirketleri Çin’e yerleşiyor

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nda yer alan habere göre, geçen yılın sonu itibarıyla Çin’de yaklaşık 5 bin Alman işletme bulunuyor. Almanya Çin’in en önemli yabancı sermaye kaynak ülkesi haline geldi.

Alman işletmelerinden gelen yatırımlar esas olarak otomotiv, elektronik parça, kimyasallar, endüstriyel ekipman, ilaç ve biyoteknoloji gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Bu alanlardaki yatırımlar geçen yıl Almanya’nın Çin’e yaptığı doğrudan yatırımın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturdu.

Veriler ayrıca, Almanya’nın Çin’e en fazla doğrudan yatırım yapan Avrupa Birliği ülkesi olduğunu gösteriyor. Geçen yıl Almanya’nın Çin’e doğrudan yatırımları 1 milyar 680 milyon dolara ulaşarak, AB’nin Çin’deki toplam yatırımının üçte birini oluşturdu.