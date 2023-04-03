Alman şirket harekete geçti: Romanya'da Ukrayna'daki tanklar için bakım merkezi kurdu! Rekor yatırım

Alman Rheinmetall şirketi, Ukrayna'nın savunması için Batı tarafından tedarik edilen tanklar, obüsler ve askeri araçlar için Romanya'da bir bakım ve lojistik merkezi kurdu.

Alman medyasına konuşan şirket sözcüsü, söz konusu merkezin Romanya- Ukrayna sınırı yakınlarındaki Satu Mare'de kurulduğunu ve bu ay faaliyete geçeceğini belirtti.

Bakım merkezi, Ukrayna'da kullanılan Batılı savaş sistemlerinin operasyonel hazırlığının sürdürülmesinde ve lojistik desteklerinin sağlanmasında merkezi bir rol oynayacak.

Bakım merkezinde Leopard 2 ve İngiliz Challenger gibi ana muharebe tanklarının yanı sıra kundağı motorlu obüsler, piyade savaş araçları, zırhlı nakliye araçları veya askeri kamyonların da bakımı yapılabilecek.

Ayrıca NATO kuvvetlerinin savaş araçlarının yanı sıra lojistik araçlarına da gelecekte Satu Mare'de bakım yapılması planlanıyor.

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Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, NATO kuvvetlerine ve Ukrayna'ya mümkün olan en iyi desteği sağlamanın Rheinmetall olarak kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Haziran 2022'de Rheinmetall ve ortak şirketi KMW, Litvanya'nın Rukla kasabası yakınlarındaki Jonava'da, Litvanya ve Baltık Ülkelerinde konuşlu diğer NATO güçlerinin savaş araçlarına kapsamlı lojistik destek sağlamak üzere benzer bir bakım merkezi kurmuştu.

Başbakan Scholz, bakım merkezinin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Romanya'da yaptığı açıklamada, bakım merkezi kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, Ukrayna'da konuşlandırılan teçhizatın da sürekli olarak tamir edilmesinin ve kullanılabilir durumda olmasının önemli olduğunu söyledi.

Scholz, bu savaşın özel niteliği nedeniyle onarım tesislerinin sadece tek bir yerde değil, Ukrayna dışında ama sınıra yakın yerlerde bulunduğunu belirterek, "Bu kadar çok Avrupa ülkesinin bu konuda bizimle birlikte hareket etmeye istekli olmasından dolayı çok mutluyum." dedi.

Alman şirketleri, Alman hükümetinin Çin'e olan ekonomik bağımlılık yönündeki artan endişelerine karşın geçen yıl bu ülkeye 11,5 milyar euroluk rekor düzeyde yatırım yapmıştı.

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