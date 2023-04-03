Fransa, tepki gösterdi: Burkina Faso'nun 2 Fransız gazeteciyi sınır dışı etti! Ortalık karıştı, tansiyon yükseldi

Fransa, Burkina Faso'nun 2 Fransız gazeteciyi sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Fransa, Burkina Faso'nun France 24 televizyonunun yayınını askıya aldıktan birkaç gün sonra Le Monde ve Liberation muhabirlerini sınır dışı etmesini "üzüntüyle" karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa dünya çapında basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunmasına yönelik sürekli ve kararlı bağlılığını teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Le Monde, Vagadugu yönetiminin bu kararının, Burkina Fasolu askerin de aralarında olduğu bir grubun askeri bir kampta bir çocuğu öldürdüğü iddia edilen habere ilişkin olduğunu öne sürdü.

Burkina Faso Ulusal Güvenlik Birimi, Courrier International ve Liberation için çalışan Agnes Faivre ile Le Monde muhabiri Sophie Douce'u 31 Mart'ta çağırarak akreditasyonlarının ve basın kartlarının iptal olduğunu iletmiş, iki gazeteciden 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

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Haklarında verilen "sınır dışı" kararı üzerine Fransız gezeteciler Faivre ve Douce, dün Fransa'nın başkenti Paris'e dönmüştü.

Fransız kamu yayın kuruluşu France 24'ün yayını askıya alınmıştı

Burkina Faso, terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grubun lideriyle röportaj yaptığı gerekçesiyle 27 Mart'ta Fransız kamu televizyonu France 24'ün yayınını askıya almıştı.

Hükümet, France 24'ün terörist bir grubun elebaşıyla röportaj yaparak onların sözcülüğüne soyunduğunu ve terörü meşrulaştırdığını açıklamıştı.