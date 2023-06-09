Alman hükümetinden dikkat çeken duyursu: Hindistan ile rekor denizaltı anlaşması! Almanya'da olay karar böyle ilan edildi!

Hindistan ve Almanya, 5 milyar avroluk denizaltı anlaşması için görüşüyor. Alman Thyssenkrupp ve Hindistan merkezli Mazagon şirketleri, anlaşmaya çok yakın.

Bir Güney Asya ülkesi olan Hindistan söz konusu anlaşma ile Rus askeri teçhizatına bağımlılığını azaltmayı planlarken; Almanya ise Berlin’in savunma sanayiisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşması konusunda görüşmeler neticelenmeye oldukça yakın.

Hindistan ve Almanya arasında rekor denizaltı anlaşması

Financal Times‘ın görüşmelerde bulunduğu belirtilen bir kişiye dayandırdığı habere göre; Almanya’nın Thyssenkrupp (TKMS) ve Hindistan’ın Mazagon şirketleri, iki tarafın yaklaşık 5 milyar avro değerinde 6 denizaltıyı birlikte üretme planına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Hindistan’a dört günlük bir ziyarette bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, söz konusu denizaltı anlaşmasının iki ülke için “Amiral gemisi projesi” olabileceğinin altını çizdi. Ancak Bakan Pistorius, sözleşme için teklif veren başka rakipler olduğunu belirtti.

Almanya’nın Hindistan’a sunduğu teklifin detaylarında, 6 havadan bağımsız tahrikli dizel denizaltının da Hindistan’da üretileceği konusunda mutabık kalındığı aktarılıyor.

Hindistan Donanması’nın şu anda 1980’lerde TKMS’nin selefi tarafından inşa edilen dört denizaltısı mevcut. Denizaltılardan ikisi Almanya’nın Kiel kentinde inşa edilirken, diğer ikisi teknoloji transfer anlaşması kapsamında Bombay’da üretilmişti.

Denizaltı anlaşmasının, dünyanın en büyük silah ithalatçısı olan ancak “yerlileşme” güdüsü altında yerel savunma üretimini artırmaya çalışan Hindistan’da memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Üretimde iş hacmi yaratmak, “Hindistan’da Yap” programı kapsamında Narendra Modi hükümeti için öncelik konumunda.

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Rusya, Hindistan’ın açık ara en büyük silah tedarikçisi konumunda, onu Fransa ve ABD izliyor. Ancak Hindistan, çözülmemiş sınır çatışmaları yaşadığı ve eskisinden daha iddialı bir Çin karşısında yeni ortaklar edinmeye ve askeri yeteneklerini güçlendirmeye çalışıyor. SavunmaSanayiST'in aktardığı haberde: Gücünü artırmak isteyen Hindistan’ın Rus silah ve parça ithalatı, Moskova’nın kendi silah talebi nedeniyle Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana çeşitli gecikmelerle karşı karşıya kaldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, silah tedariki de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki bağları önemli ölçüde genişletmek istediğini söyledi. Yaptığı açıklamada, “Hindistan, hem Avrupa hem de Almanya için önemli, en önemli stratejik ortaktır. İşte bu yüzden Hindistan’a bu önemi verecek şekilde yaklaşmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Öte ayndan Almanya, göç ve vatandaşlık yasalarında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.