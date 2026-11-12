Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü
Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.
Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan bölgedeki sarıçam ormanları, karla kapllandı.
Uçsuz bucaksız ormanların beyaz örtüyle bütünleşmesi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Dumanlı Tabiat Parkı, kış mevsiminde de doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, zengin orman dokusu ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor. Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan bölge, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.
Kar manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar da Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.
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