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Çölün ortasına güneş panelleri kurdular! Toprakta şaşırtan değişim ortaya çıktı Asgari ücrette hiç telaffuz edilmeyen rakam masaya geldi: Milyonlar 'haydi inşallah' diyor Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü Sıcak gelişme, 'pes' dedirten hamle: 8 ülkenin savaş gemisi ve uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti Marmara’yı fırtına vuracak! Altın yeniden düşüyor! Araplar sınırsız enerji için Türkiye'yi gözüne kestirdi: Sivas ve Karaman'da kuruyorlar Arap ülkesi, Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye kafayı taktı: 'Mutlaka katılmalıyız' diyerek duyurdular Akaryakıt fiyatlarına indirim!
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Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.

#1
Foto - Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan bölgedeki sarıçam ormanları, karla kapllandı.

#2
Foto - Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü

Uçsuz bucaksız ormanların beyaz örtüyle bütünleşmesi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Dumanlı Tabiat Parkı, kış mevsiminde de doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

#3
Foto - Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü

2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, zengin orman dokusu ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor. Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan bölge, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

#4
Foto - Dumanlı Tabiat Parkı havadan görüntülendi! Kar yağdı, sarıçam ormanları beyaza büründü

Kar manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar da Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

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