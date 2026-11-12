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Spor Aziz Yıldırım hiç beğenmiyor! Devre arası satılacak
Spor

Aziz Yıldırım hiç beğenmiyor! Devre arası satılacak

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Aziz Yıldırım hiç beğenmiyor! Devre arası satılacak

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde yedek kulübesine hapsolan Dorgeles Nene'nin devre arasında satılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde yedek kulübesine hapsolan Dorgeles Nene'nin devre arasında satılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon 47 maça çıkan Nene, 13 gol atıp 12 de asist yapmıştı.

Bu sezon ise İsmail Kartal döneminde yedek kulübesine hapsolan 23 yaşındaki futbolcunun neden oynamadığı belli oldu.

Malili oyuncuyu Aziz Yıldırım'ın hiç beğenmediği ortaya çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiler şöyle:

 

"DEVRE ARASINDA NENE'DEN PARA BEKLENİYOR"

“Fenerbahçe devre arasında Dorgeles Nene'den bir para bekliyor. Ama Nene'yi nasıl satacaksın.

"AZİZ YILDIRIM HİÇ BEĞENMİYOR"

Geçen sene 20 gol katkısı yapınca Fenerbahçe'nin aldığı bonservise yaklaşan teklifler vardı. Ama şu an hiç kullanılmıyor.

Aziz Yıldırım, Nene'yi hiç beğenmiyor.”

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