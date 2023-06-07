Alman devinden şaşırtan karar! Türkiye hamlesi: Volkswagen Tiguan'ı rafa kaldırıyor! Çarpıcı projeye bakın ne!

Volkswagen Tiguan'ı rafa kaldırıyor! Çinli Volkswagen Tayron Türkiye yolunda! Peki, Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı ne kadar?

Avrupa ve Türkiye pazarında uzun süredir satışa çıkması beklenen Volkswagen Tayron modeline dair yeni bilgiler sızdırıldı. Tayron modelinde kimse bunu beklemiyordu. İşte fiyatı ve özellikleri…

Alman otomobil devi Volkswagen, Tiguan modelini kısa süre önce Avrupa pazarından kaldırma kararı almıştı. Marka tarafından söz konusu model yerine Tayron adlı bir aracı satışa çıkarmaya hazırlandığı bilgisi verildi.

C – SUV modeli ile Tiguan’ın yerini Avrupa’da doldurmak isteyen Volkswagen, Tayron modeli ile bu hedeflerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tiguan yerine Çinli FAW – VW ortaklığında üretilen Tayron modeli satılmaya başlayacak. Birbiri ile ciddi bir benzerlik gösteren her iki modelde de avantajlı seçenekler uygulanacak.

VOLKSWAGEN TİGUAN MODELİ SATILMAYACAK!

Çinli otomobil üreticisi FAW, Çin’in şu an için en büyük 3. otomobil üreticisi konumunda yer alıyor. Genel olarak hafif ve ağır vasıta üretimi yapan FAW, binek otomobil alanında ise Hong Qİ’nin üretimini gerçekleştirmişti. Firmanın ayrıca Volkswagen, Toyota ve General Motors ile üretim ortaklığı bulunuyor.

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Volkswagen’in ve anlaşmalı diğer firmaların Çin’e özel modellerini üreten firma Tayron modeli ile dikkat çekmişti. Tiguan modelinin Çin versiyonu olarak da anılan Tayron, Avrupa’da Tiguan modelinin satıştan kaldırılmasının ardından onun yerini alması bekleniyor.

ÜRETİMİ AVRUPA’DA YAPILACAK!

Tayron modeli hakkında ortaya çıkan bilgilere göre modelin Çin’de üretilen versiyonunun Avrupa’ya getirilmesi değil, Avrupa’da üretimin yapılacak olması haberleri oldu. Volkswagen’in MQB platformu üzerine inşa edilecek araç, markanın Avrupa pazarındaki mevcut modelleri ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak.

VOLKSWAGEN TAYRON TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Avrupa’dan sonra Türkiye’de kısa süre sonra satışa çıkması beklenen Volkswagen Tayron modeli hakkında şu an fiyat tahmini yapmak için oldukça erken olduğu belirtiliyor. Ancak yapılan tahminlere göre Skoda Kodiaq modeli ile benzer bir fiyattan satılması bekleniyor. Peugeot 3008, Nissan Qashqai fiyatlarıyla da paralellik göstermesi bekleniyor. Bu kapsamda fiyatının Türkiye’de mevcut vergilerle beraber 1 milyon TL’den fazla olması bekleniyor.

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