Alman halkı Scholz’dan memnun değil

Yapılan bir ankete göre Almanya'da kamuoyu, Başbakan Olaf Scholz'un genel olarak çalışmalarından memnun değil. Katılımcıların yüzde 62'si Scholz'un çalışmasını 'kötü' olarak değerlendirdi. Sadece üçte biri (yüzde 33) 'iyi' değerlendirmesi yaptı. Ukrayna politikası konusunda ise halk ikiye bölündü. Katılımcıların yüzde 46'sı memnuniyet, 45'i memnuniyetsizlik belirtti. BERLİN