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Avrupa Alman halkı Scholz’dan memnun değil
Avrupa

Alman halkı Scholz’dan memnun değil

Yeniakit Publisher
2024-03-09 14:12:00 -
Alman halkı Scholz’dan memnun değil

Alman halkı Başbakan Olaf Scholz'den memnun değil.

Yapılan bir ankete göre Almanya'da kamuoyu, Başbakan Olaf Scholz'un genel olarak çalışmalarından memnun değil. Katılımcıların yüzde 62'si Scholz'un çalışmasını 'kötü' olarak değerlendirdi. Sadece üçte biri (yüzde 33) 'iyi' değerlendirmesi yaptı. Ukrayna politikası konusunda ise halk ikiye bölündü. Katılımcıların yüzde 46'sı memnuniyet, 45'i memnuniyetsizlik belirtti. BERLİN

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